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    وزارة المالية تطرح سندات خزانة بقيمة 3.7 مليار جنيه

    05:41 م الإثنين 30 سبتمبر 2019
    وزارة المالية تطرح سندات خزانة بقيمة 3.7 مليار جنيه

    وزارة المالية

    القاهرة – (أ ش أ):

    طرحت وزارة المالية، اليوم الاثنين، سندات خزانة بقيمة إجمالية بلغت 3.750 مليار جنيه.

    وذكرت المالية، عبر موقعها الإلكتروني، أنه تم طرح سندات خزانة أجل 3 سنوات بملياري جنيه بمتوسط سعر فائدة بلغ 14.239%، وبلغ أعلى سعر 14.4%، وأقل سعر 13.9%.

    وأشارت إلى أنه تم طرح سندات خزانة أجل 7 سنوات بقيمة 1.750 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة 14.05%.

    هذا المحتوى من

    Asha
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