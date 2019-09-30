وزارة المالية تطرح سندات خزانة بقيمة 3.7 مليار جنيه
05:41 م الإثنين 30 سبتمبر 2019
القاهرة – (أ ش أ):
طرحت وزارة المالية، اليوم الاثنين، سندات خزانة بقيمة إجمالية بلغت 3.750 مليار جنيه.
وذكرت المالية، عبر موقعها الإلكتروني، أنه تم طرح سندات خزانة أجل 3 سنوات بملياري جنيه بمتوسط سعر فائدة بلغ 14.239%، وبلغ أعلى سعر 14.4%، وأقل سعر 13.9%.
وأشارت إلى أنه تم طرح سندات خزانة أجل 7 سنوات بقيمة 1.750 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة 14.05%.
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