وزارة المالية تطرح سندات خزانة بقيمة 3.7 مليار جنيه

القاهرة – (أ ش أ):

طرحت وزارة المالية، اليوم الاثنين، سندات خزانة بقيمة إجمالية بلغت 3.750 مليار جنيه.

وذكرت المالية، عبر موقعها الإلكتروني، أنه تم طرح سندات خزانة أجل 3 سنوات بملياري جنيه بمتوسط سعر فائدة بلغ 14.239%، وبلغ أعلى سعر 14.4%، وأقل سعر 13.9%.

وأشارت إلى أنه تم طرح سندات خزانة أجل 7 سنوات بقيمة 1.750 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة 14.05%.