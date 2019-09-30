أسعار النفط تنخفض في ظل الحرب التجارية بين الصين وأمريكا

القاهرة- وكالات:

انخفضت أسعار النفط، اليوم الاثنين، إذ ظلت الآفاق الاقتصادية للصين ضعيفة، حتى مع تحسن بيانات التصنيع، في ظل ضغط الحرب التجارية الجارية مع الولايات المتحدة على نمو الطلب لدى أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، بحسب وكالة رويترز.

وبحلول الساعة 0632 بتوقيت جرينتش، هبطت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتا إلى 61.71 دولار للبرميل.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3 سنتات إلى 55.88 دولار للبرميل.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاءات، أن المؤشر الرسمي لمديري المشتريات ارتفع إلى 49.8 في سبتمبر الجاري، بتحسن طفيف عما كان متوقعا وبزيادة عن 49.5 في أغسطس الماضي.

لكنه ظل دون مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش على أساس شهري.

والصين هي ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

ومن المقرر أن ينهي برنت شهر سبتمبر الجاري مرتفعا 2.1%، وهي أول زيادة على أساس شهري منذ يونيو الماضي، وفقا للوكالة.

وتلقت الأسعار دعما من هجوم غير مسبوق على منشأتي نفط سعوديتين في 14 سبتمبر الجاري خفض إنتاج المملكة للنصف.

ومن المقرر أن ينهي غرب تكساس الوسيط الشهر مرتفعا 1.4 %، بحسب رويترز.