الاتصالات توقع مذكرة تفاهم مع المركز الثقافي البريطاني لرفع كفاءات العاملين

كتب- محمد علاء الدين:

وقعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مذكرة تفاهم مع المجلس الثقافي البريطاني بهدف رفع كفاءات وقدرات العاملين بالأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة في مجال تنمية الاقتصاد الإبداعي.

وقال بيان من الوزارة اليوم الثلاثاء إنه بموجب مذكرة التفاهم يتم التعاون بين الوزارة والمجلس الثقافي البريطاني، لمدة 3 سنوات في برامج تبادل الخبرات والتعليم وبرامج التدريب ذات الاهتمام المشترك.

وسيتم تنظيم ورش عمل ومؤتمرات وبرامج تدريبية، وإعداد وتنفيذ المشروعات البحثية المشتركة والزيارات الميدانية والاستكشافية المشتركة، بحسب البيان.

وقالت عبير شقوير، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في البيان إن الأكاديمية الوطنية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة دربت 1900 شخص من ذوي الإعاقة على العديد من البرامج التدريبية المتطورة عالية الإتاحة.

ومولت الوزارة 300 مشروع في مجال التكنولوجيا المساعدة والإتاحة التكنولوجية، بحسب عبير.

وقالت إليزابيث وايت، مديرة المجلس الثقافي البريطاني، في البيان إن المجلس الثقافي البريطاني يؤمن بقوة التبادل الثقافي والتعليمي لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والعمل على خلق فرص عمل وزيادة الناتج المحلي.

مشيرة إلى أن المملكة المتحدة تجربة ناجحة في مجال تنمية الاقتصاد الإبداعي والذي تحول من خلال مبادرات مختلفة إلى صناعة تبلغ قيمتها 100 مليار جنيه إسترليني، حيث يهدف برنامج تنمية الاقتصاديات الشاملة والابداعية الى توفير فرص عمل للمعاقين والنساء والفئات المهمشة المختلفة والمساعدة في تحقيق تغيير اجتماعي إيجابي.

والجدير بالذكر أنه يجرى مباحثات حول التعاون المشترك بين الأكاديمية الوطنية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة ومركز الابتكار العالمي للإعاقة بالمملكة المتحدة التابع لـUniversity College of London لإنشاء مركز تميز للتكنولوجيات المساعدة باستخدام الذكاء الاصطناعي، ومركز تكنولوجي لتنمية المهارات الرقمية، بالإضافة الى التعاون في مجالات البحوث المشتركة، ومنح الشهادات الأكاديمية.