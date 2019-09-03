أسعار الذهب العالمية تنخفض مع صعود الدولار

القاهرة- وكالات:

انخفضت أسعار الذهب العالمية في ظل ارتفاع الدولار، لكن مخاوف التباطؤ الاقتصادي العالمي جراء تصاعد الحرب التجارية الأمريكية الصينية أبقت الأسعار قرب أعلى مستوياتها في عدة سنوات.

وقالت وكالة رويترز إن أسعار الذهب انخفضت في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1528 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0718 بتوقيت جرينتش، لكنه يظل غير بعيد عن أعلى مستوى منذ أبريل 2013 الذي سجله الاسبوع الماضي عند 1554.56 دولار.

وصعد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.4% إلى 1535.9 دولار للأوقية، وفقًا للوكالة.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الامريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.4% لأعلى مستوى فيما يزيد عن عامين.

ويتسبب صعود الدولار في ارتفاع تكلفة المعدن الأصفر على المستثمرين من حائزي العملات الأخرى.

في غضون ذلك، تأثرت الأسهم الآسيوية سلبا اليوم بالنزاعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وزاد الذهب بأكثر من 100 دولار في أغسطس بسبب الحرب التجارية ومخاوف بشأن تراجع اقتصادي عالمي، وعوائد سلبية لأدوات الدين في أنحاء العالم وآمال بخفض بنوك مركزية لأسعار الفائدة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 0.1% إلى 18.47 دولار للأوقية، واستقر البلاتين عند 929.48 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاديوم 0.4% إلى 1536.94 دولار.