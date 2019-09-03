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    ارتفاع طفيف للبورصة مع بداية تعاملات الثلاثاء

    10:31 ص الثلاثاء 03 سبتمبر 2019
    ارتفاع طفيف للبورصة مع بداية تعاملات الثلاثاء

    البورصة المصرية

    كتب- مصطفى عيد:

    ارتفع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنسبة 0.01% مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء إلى مستوى 15112 نقطة.

    وصعد المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.12%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.33%.

    وكان المؤشر الرئيسي للبورصة ارتفع EGX30 بنسبة 1.12% بنهاية تعاملات أمس الاثنين، إلى مستوى 15110 نقطة، لتواصل البورصة انتعاشتها للجلسة الرابعة على التوالي مع جني ثمار خفض البنك المركزي أسعار الفائدة 1.5% الخميس قبل الماضي.

    البورصة المصرية مؤشر البورصة

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