ارتفاع طفيف للبورصة مع بداية تعاملات الثلاثاء

كتب- مصطفى عيد:

ارتفع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنسبة 0.01% مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء إلى مستوى 15112 نقطة.

وصعد المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.12%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.33%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة ارتفع EGX30 بنسبة 1.12% بنهاية تعاملات أمس الاثنين، إلى مستوى 15110 نقطة، لتواصل البورصة انتعاشتها للجلسة الرابعة على التوالي مع جني ثمار خفض البنك المركزي أسعار الفائدة 1.5% الخميس قبل الماضي.