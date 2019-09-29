أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر كيلو السمك البلطي اليوم الأحد، في سوق الجملة بالعبور، ليتراوح بين 24 و30 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك البوري، ليتراوح بين 40 و50 جنيها، عند نفس بمستوياتها أمس.

وبلغ سعر كيلو السبيط والكاليماري ما بين 90 جنيها و200 جنيه، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

وسجل سعر كيلو الكابوريا، اليوم، بين 30 و140 جنيها، وسعر كيلو السمك المكرونة السويسي بين 55 و65 جنيها.

ووصل سعر كيلو الفليه البلطي بين 30 و90 جنيها، وسعر كيلو الجمبري بين 300 و350 جنيها.