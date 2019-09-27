ماذا فعلت أسعار الدولار أمام الجنيه خلال أسبوع؟

القاهرة – مصراوي:

تباطأت وتيرة هبوط سعر الدولار أمام الجنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وانخفض سعر العملة الأجنبية أمس الخميس قرشا واحدا مقارنة بأسعار الخميس الماضي.

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي أمس الخميس 16.25 جنيه للشراء و16.35 جنيه للبيع مقابل 16.26 جنيه للشراء و16.36 جنيه للبيع.

ومع استمرار الهبوط في سعر صرف العملة الأجنبية، فإن توقعات عدد من المحللين والمصرفيين تختلف بشأن تحركات أسعار الدولار أمام الجنيه خلال الفترة المتبقية من عام 2019.

ويرى بعض المحللين والمصرفيين، تحدثوا إلى مصراوي، أن سعر الدولار قد يتراوح بين 15.5 و16.5 جنيه مع نهاية العام الجاري، فيما رأى آخرون أن الدولار سيعاود الصعود مرة أخرى.