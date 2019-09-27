بلومبرج: هيرميس تشارك في إدارة عملية طرح أرامكو السعودية

القاهرة – مصراوي:

تشارك المجموعة المالية هيرميس، ضمن 15 بنك استثمار عالمي، في إدارة عملية طرح شركة أرامكو السعودية للاكتتاب العام الأولي، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج اليوم الجمعة.

ونقلت الوكالة عن مصادر وصفتها بأنها على دراية بالأمر، أن مجموعة مسوقي الطرح التي من بينها هيرميس، تتضمن كل من الراجحي كابيتال وبي او سي انترناشونال وبي ان بي باريبا وكريدي أجريكول ودويشته بنك وجلف انترناشونال بنك وميزوهو ورويال بنك أوف كندا وبنك الرياض وسان تاندر وسعودي فرانس كابيتال وسوسيتيه جنرال وسوميتومو ميتوسي ويو بي إس.

وبحسب الوكالة، فإن البنوك الرئيسية المنظمة لعملية الطرح تتضمن كلا من بنك أوف أمريكا وسيتي جروب وكريديه سويس وجولدمان ساكس واتش اس بي سي وجي بي مورجان ومورجان ستانلي وإن سي بي كابيتال وسامبا، وهذه البنوك المنظمة الرئيسية للطرح.

ويلعب دور المستشار المالي المستقل كل من لازارد وميشيل كلين ومويليس.

وتسعى شركة أرامكو السعدودية، إلى تسريع خطط الطرح بعد التعافي بشكل أسرع من المتوقع من أكبر الهجمات الإرهابية في تاريخها.

وتخطط شركة النفط الحكومية العملاقة لبدء الاكتتاب العام الذي طال انتظاره الشهر المقبل عن طريق الإعلان عن نية طرح أسهمها في 20 أكتوبر، بهدف الإدراج في البورصة في نوفمبر، حسبما أفادت بلومبرج.