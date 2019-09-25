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    "تصل إلى 15.5%".. بنك ناصر يطرح شهادات استثمار بأعلى فائدة في السوق

    03:28 م الأربعاء 25 سبتمبر 2019
    "تصل إلى 15.5%".. بنك ناصر يطرح شهادات استثمار بأعلى فائدة في السوق

    بنك ناصر الاجتماعي

    القاهرة- مصراوي:

    قال بنك ناصر الاجتماعي اليوم الأربعاء إنه أصدر شهادات استثمار بآجال 3 سنوات تقدم أعلى عائد في السوق المصرفي في مصر.

    وأضاف في انفوجرافيك نشره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن الشهادة الأولى مدتها 3 سنوات وستكون بعائد 14.5% يصرف شهريًا.

    أما الشهاداة الثانية فمدتها 3 سنوات ويصل العائد عليها إلى 14.75% يصرف كل 3 شهور.

    والشهاداة الثالثة مدتها 3 سنوات ويصل العائد عليها إلى 15.5% يصرف سنويًا.

    وبنك ناصر الاجتماعي، هو الذراع المصرفي لوزارة التضامن الاجتماعي ويعمل البنك في الفترة الأخيرة على جذب أكبر عدد من العملاء.

    ويوضح الإنفوجرافيك التالي الشهادات وكيفية توزيع العائد عليها.

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    بنك ناصر الاجتماعي شهادات استثمار السوق المصرفي فيسبوك

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