"تصل إلى 15.5%".. بنك ناصر يطرح شهادات استثمار بأعلى فائدة في السوق
القاهرة- مصراوي:
قال بنك ناصر الاجتماعي اليوم الأربعاء إنه أصدر شهادات استثمار بآجال 3 سنوات تقدم أعلى عائد في السوق المصرفي في مصر.
وأضاف في انفوجرافيك نشره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن الشهادة الأولى مدتها 3 سنوات وستكون بعائد 14.5% يصرف شهريًا.
أما الشهاداة الثانية فمدتها 3 سنوات ويصل العائد عليها إلى 14.75% يصرف كل 3 شهور.
والشهاداة الثالثة مدتها 3 سنوات ويصل العائد عليها إلى 15.5% يصرف سنويًا.
وبنك ناصر الاجتماعي، هو الذراع المصرفي لوزارة التضامن الاجتماعي ويعمل البنك في الفترة الأخيرة على جذب أكبر عدد من العملاء.
ويوضح الإنفوجرافيك التالي الشهادات وكيفية توزيع العائد عليها.
-
262
-
198
-
187
-
120
-
97
-
95
-
86
-
79
-
55
-
51