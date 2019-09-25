"تصل إلى 15.5%".. بنك ناصر يطرح شهادات استثمار بأعلى فائدة في السوق

القاهرة- مصراوي:

قال بنك ناصر الاجتماعي اليوم الأربعاء إنه أصدر شهادات استثمار بآجال 3 سنوات تقدم أعلى عائد في السوق المصرفي في مصر.

وأضاف في انفوجرافيك نشره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن الشهادة الأولى مدتها 3 سنوات وستكون بعائد 14.5% يصرف شهريًا.

أما الشهاداة الثانية فمدتها 3 سنوات ويصل العائد عليها إلى 14.75% يصرف كل 3 شهور.

والشهاداة الثالثة مدتها 3 سنوات ويصل العائد عليها إلى 15.5% يصرف سنويًا.

وبنك ناصر الاجتماعي، هو الذراع المصرفي لوزارة التضامن الاجتماعي ويعمل البنك في الفترة الأخيرة على جذب أكبر عدد من العملاء.

ويوضح الإنفوجرافيك التالي الشهادات وكيفية توزيع العائد عليها.