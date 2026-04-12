وزير الصناعة يبحث مع مجموعة سان جوبان خطط التوسع في مصر

عقد خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا موسعا مع ممثلي مجموعة سان جوبان مصر برئاسة أحمد وفيق، المدير التنفيذي للمجموعة في مصر، وذلك لبحث الخطط المستقبلية للمجموعة في السوق المصري ومتابعة الموقف التنفيذي لمشروعاتها الجاري إنشاؤها لتعزيز قطاع مواد البناء المستدامة.

وتم خلال الاجتماع استعراض استثمارات المجموعة في مصر، والتي تضاعفت من 250 مليون يورو في عام 2009 إلى 500 مليون يورو، واستعراض موقف مصنعي المجموعة المقرر دخولهما مرحلة الإنتاج بحلول سبتمبر 2026، حيث يتخصص المصنع الأول في إنتاج الزجاج المتخصص بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وسيكون أكبر مصنع للمجموعة في الشرق الأوسط وإفريقيا باستثمارات أجنبية مباشرة بلغت 175 مليون يورو، ويهدف المشروع لإنتاج 900 طن يومياً من الزجاج المستخدم في صناعات السيارات والطاقة الشمسية، مما يسهم في خفض فاتورة الاستيراد بنحو 35 مليون دولار سنوياً، كما يتخصص المصنع الثاني في إنتاج الألواح الجبسية بمدينة السادات، باستثمارات 40 مليون يورو، ويستهدف تصدير 60% من إنتاجه للخارج وتوفير 600 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأكد الوزير، على حرص الوزارة على توفير كافة أوجه الدعم للمجموعة لزيادة استثماراتها في مصر، بما يسهم في توفير احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية.

وأشار الوزير، إلى أن وزارة الصناعة تستهدف توطين التكنولوجيا والتصنيع الأخضر في مجال مواد البناء إلى جانب توطين الصناعات المغذية للصناعات الاستراتيجية التي تستهدفها الوزارة.

وأشاد الوزير خلال اللقاء بالنهج الذي تتبعه مجموعة سان جوبان بصفتها رائدة عالمياً في مجال مواد البناء المستدامة والذي يتوافق مع توجه الدولة الحالي القائم على جذب استثمارات تقدم حلولاً مستدامة تقلل من الأثر البيئي وتدعم الاقتصاد الأخضر.

وأضاف الوزير، أن المشروعات الجديدة للمجموعة تعكس التزاماً واضحاً بالمعايير البيئية العالمية، لا سيما في مجالات العزل الحراري وزجاج الطاقة الشمسية.

كما استمع الوزير إلى التحديات التي تواجه المجموعة في مشروعاتها الجديدة، وسبل التعامل معها بما يمكن المجموعة من الالتزام بخططها التصنيعية، مؤكدا أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بتذليل العقبات أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة تلك التي تسهم في تعظيم القيمة المضافة وتوطين الصناعات الاستراتيجية.

وقال أحمد وفيق، المدير التنفيذي لمجموعة سان جوبان مصر، عن تقديره لجهود وزارة الصناعة في دعم الاستثمارات الأجنبية وتوفير بيئة أعمال جاذبة.

وأشار وفيق، إلى أن السوق المصري يُعد أحد أهم الأسواق الاستراتيجية للمجموعة في المنطقة.

وأكد وفيق، أن المجموعة ماضية في تنفيذ خططها التوسعية في مصر وفقًا للجداول الزمنية المحددة، مع الالتزام بتطبيق أعلى معايير الاستدامة والجودة في جميع مشروعاتها، بما يعزز من دورها في دعم قطاع مواد البناء المستدامة وتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الإقليمية والدولية.