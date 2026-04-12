ناشد الكاتب السيد حافظ، عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، الرئيس عبدالفتاح السيسي للتدخل وإنقاذ الفنان الدكتور سامي عبدالحليم، بعد تدهور حالته الصحية خلال الفترة الماضية.

نداء لإنقاذ الفنان سامي عبدالحليم

وكتب السيد حافظ "نداء إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.. أتقدم إليكم بهذا النداء الإنساني، للتدخل في حالة الفنان القدير الدكتور سامي عبدالحليم، أحد رموز المسرح المصري، والذي تخرج على يديه أجيال من الفنانين".

وأضاف: "الفنان يمر حاليًا بأزمة صحية حرجة بعد تعرضه لجلطة في المخ، ويخضع للعلاج داخل مستشفى القصر العيني الفرنساوي، حيث يتلقى رعاية طبية مكثفة داخل وحدة العناية المركزة".

وتابع أن حالته تتطلب متابعة دقيقة، إلى جانب جلسات علاج طبيعي وتأهيلي مستمرة لاستعادة الحركة والقدرة على النطق، فضلًا عن معاناته من مضاعفات مرض السكري التي تؤثر على الأعصاب.

واختتم حديثه قائلًا: "يا سيادة الرئيس، إن مصرنا العظيمة، التي تحرصون دائمًا على رعاية أبنائها المخلصين، تستطيع أن تقدم العناية اللازمة لهذا الفنان الذي أعطى الكثير للوطن دون مقابل، أرجو من فخامتكم التكرم بتوجيه وزارة الصحة والسكان، وكذلك الجهات المعنية بالرعاية الصحية، لتقديم الدعم الطبي الكامل والعناية المركزة المطلوبة، سواء داخل مصر أو من خلال أي إمكانيات علاجية متقدمة إذا اقتضت الحاجة (مثل العلاج بالخلايا الجذعية أو التأهيل المتخصص في الخارج)، إن مثل هذا التدخل الإنساني يعكس قيمة الوفاء لأبناء مصر الذين خدموا هويتنا الثقافية، ويطمئن الشعب أن قيادته لا تنسى من أسهموا في بناء مصر الفنية والمسرحية".

الحالة الصحية للفنان سامي عبدالحليم

يُذكر أن سامي عبدالحليم تعرض منذ أسابيع لجلطة أثرت على قدرته على الحركة والكلام، ما تسبب في صعوبة النطق وعدم القدرة على المشي بشكل طبيعي حتى الآن.

وكانت إدارة مهرجان المسرح العالمي أعلنت إطلاق اسم الفنان الدكتور سامي عبدالحليم على دورته الحادية والأربعين، تقديرًا لمسيرته الفنية وإسهاماته في إثراء الحركة المسرحية، إلى جانب دوره الأكاديمي في إعداد أجيال من الفنانين..

نجوم وفريق عمل فيلم "Michael" بالعرض الخاص في برلين





فيفي عبده وغادة عبدالرازق على رأس قائمة الأكثر زواجًا في الوسط الفني



