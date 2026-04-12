إلزام شركات النظافة بالترخيص وحلول عاجلة لتحسين المنظومة بالجيزة

كتب : محمد نصار

12:06 م 12/04/2026

إلزام شركات النظافة بالترخيص

عقد ياسر عبدالله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، واللواء محمد الضبيعي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل الجيزة، اجتماعًا مع ممثلي شركات الجمع السكني والتجاري بأحياء مدينة الجيزة، بحضور المهندس أحمد سعد، المدير الفني للجهاز، وتامر عبدالله، نائب رئيس الهيئة.

وخلال الاجتماع، وجهت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بضرورة إعداد دراسة فنية من شركات الجمع السكني لمناطق الخدمة، تتضمن أعداد العمالة والمعدات اللازمة لرفع كفاءة مستوى النظافة، على أن تُرسل للهيئة العامة لنظافة وتجميل الجيزة لدراستها، وإفادة جهاز تنظيم إدارة المخلفات بالنتائج.

وأوضح ياسر عبدالله، أن الاجتماع ناقش أسباب انتشار المخلفات في شوارع المدينة وتأثيرها المباشر على المواطنين، إلى جانب تضرر الأهالي من انتشار المخلفات ووجود النباشين في الشوارع، كما تم طرح عدد من الحلول المقترحة لمعالجة هذه المشكلة.

وأكد ضرورة سرعة حصول الشركات على تراخيص مزاولة نشاط الجمع والنقل من جهاز تنظيم إدارة المخلفات، لضمان قيامها بدورها بشكل رسمي ومنظم.

اقرأ أيضًا:

وزيرة التنمية المحلية والبيئة: مصر نموذج للتماسك المجتمعي

فيديو قد يعجبك



إلهام شاهين تستنكر هذا السؤال وتتحدث عن مشاركتها في مسلسل قلب شمس
إلهام شاهين تستنكر هذا السؤال وتتحدث عن مشاركتها في مسلسل قلب شمس
بعد تدهور حالته.. أصدقاء سامي عبدالحليم يطالبون بتقديم الدعم الطبي له
بعد تدهور حالته.. أصدقاء سامي عبدالحليم يطالبون بتقديم الدعم الطبي له
بـ "168 مقترحًا إيرانيًا".. طهران تكشف كواليس تعثر الاتفاق مع واشنطن في
بـ "168 مقترحًا إيرانيًا".. طهران تكشف كواليس تعثر الاتفاق مع واشنطن في
"ظنناه صوت نقل بضائع".. شهود يروون لحظة اكتشاف سقوط سيدة من الطابق الـ13
"ظنناه صوت نقل بضائع".. شهود يروون لحظة اكتشاف سقوط سيدة من الطابق الـ13
عبد الحفيظ ووفد الأهلي يغادرون اتحاد الكرة وفشل الجلسة
عبد الحفيظ ووفد الأهلي يغادرون اتحاد الكرة وفشل الجلسة

موجة حارة.. الأرصاد: ارتفاع حرارة تدريجي والقاهرة تسجل 29 درجة
تفاصيل إنهاء سيدة حياتها قفزًا من الطابق الـ13 في "بث مباشر" بالإسكندرية