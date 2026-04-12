عقد ياسر عبدالله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، واللواء محمد الضبيعي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل الجيزة، اجتماعًا مع ممثلي شركات الجمع السكني والتجاري بأحياء مدينة الجيزة، بحضور المهندس أحمد سعد، المدير الفني للجهاز، وتامر عبدالله، نائب رئيس الهيئة.

وخلال الاجتماع، وجهت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بضرورة إعداد دراسة فنية من شركات الجمع السكني لمناطق الخدمة، تتضمن أعداد العمالة والمعدات اللازمة لرفع كفاءة مستوى النظافة، على أن تُرسل للهيئة العامة لنظافة وتجميل الجيزة لدراستها، وإفادة جهاز تنظيم إدارة المخلفات بالنتائج.

وأوضح ياسر عبدالله، أن الاجتماع ناقش أسباب انتشار المخلفات في شوارع المدينة وتأثيرها المباشر على المواطنين، إلى جانب تضرر الأهالي من انتشار المخلفات ووجود النباشين في الشوارع، كما تم طرح عدد من الحلول المقترحة لمعالجة هذه المشكلة.

وأكد ضرورة سرعة حصول الشركات على تراخيص مزاولة نشاط الجمع والنقل من جهاز تنظيم إدارة المخلفات، لضمان قيامها بدورها بشكل رسمي ومنظم.

اقرأ أيضًا:

