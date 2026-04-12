انخفضت أسعار الحديد الاستثماري، وحديد عز، والأسمنت، في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الأحد 12-4-2026، بينما ارتفعت أسعار حديد الجيوشي، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 36000 جنيه، بتراجع 1142.11 جنيه.

سعر طن حديد عز: 39000 جنيه، بتراجع 112.76 جنيه.

حديد المصريين: 37500 جنيه.

حديد بشاي: 38750 جنيهًا.

حديد المراكبي: 37500 جنيه.

حديد الجيوشي: 37500 جنيه، بزيادة 500 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 4100 جنيه، بتراجع 53.33 جنيه.