إعلان

سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد في الأسواق.. انخفاض جديد

كتب : أحمد الخطيب

10:16 ص 12/04/2026

أسعار الحديد والأسمنت

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انخفضت أسعار الحديد الاستثماري، وحديد عز، والأسمنت، في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الأحد 12-4-2026، بينما ارتفعت أسعار حديد الجيوشي، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

سعر طن الحديد الاستثماري: 36000 جنيه، بتراجع 1142.11 جنيه.

سعر طن حديد عز: 39000 جنيه، بتراجع 112.76 جنيه.

حديد المصريين: 37500 جنيه.

حديد بشاي: 38750 جنيهًا.

حديد المراكبي: 37500 جنيه.

حديد الجيوشي: 37500 جنيه، بزيادة 500 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 4100 جنيه، بتراجع 53.33 جنيه.

سعر الحديد حديد عز حديد المصريين سعر الأسمنت

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد تدهور حالته.. أصدقاء سامي عبدالحليم يطالبون بتقديم الدعم الطبي له
زووم

أخبار مصر

أخبار مصر

أخبار المحافظات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

