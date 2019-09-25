الذهب يقفز 4 جنيهات في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الذهب، خلال تعملات اليوم الأربعاء، بقيمة 4 جنيهات في الجرام الواحد، مقارنة بمستوياتها أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب، بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن جرام الذهب عيار 21 ارتفع إلى 695 جنيهًا مقابل 691 جنيهًا أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 سجل نحو 596 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 24 نحو794 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 5560 جنيهًا.

وعالميا، تماسكت أسعار الذهب اليوم الأربعاء قرب ذروة ثلاثة أسابيع في الوقت الذي تسبب فيه تحقيق بشأن مساءلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تزايد الضبابية السياسية بأكبر اقتصاد في العالم مما أطلق عمليات بيع أوسع نطاقا في أسواق الأسهم.

وبلغ الذهب في المعاملات الفورية 1530.29 دولار للأوقية، بحلول الساعة 0958 بتوقيت جرينتش دون أن يسجل تغيرا يُذكر عن الجلسة السابقة، حين بلغ أعلى مستوى منذ الخامس من سبتمبر، عند 1535.60 دولار.

ونزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1538.30 دولار للأوقية.