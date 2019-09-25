رويترز: أرامكو السعودية تطلب قرض تمويل لمشروع بقيمة مليار دولار

القاهرة- وكالات:

قال مصدران، لوكالة أنباء رويترز، إن أرامكو السعودية طلبت من بنوك تقديم مقترحات لقرض تمويل مشروع بقيمة تزيد عن مليار دولار.

وقال أحد المصدرين إن طلب شركة النفط المملوكة للحكومة لمقترحات أُرسل هذا الأسبوع.

وقال المصدران إنه لم يتضح على الفور من طلب المقترحات الطبيعة المحددة للمشاريع التي ستُستخدم فيها تلك الأموال.

وأُرسل الطلب إلى البنوك بعد بضعة أيام من الهجوم في 14 سبتمبر الجاري على منشأتين كبيرتين مما سبب اندلاع حرائق وأضرار أدت إلى انخفاض إنتاج النفط من أكبر مصدر للخام في العالم بواقع النصف، عبر وقف إنتاج 5.7 مليون برميل يوميا.