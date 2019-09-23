تعرف على سعر الدولار في 10 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم

كتبت- دينا خالد:

ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، في بنوك البركة وكريدي أجريكول والتعمير والإسكان، مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بأسعاره في تعاملات الصباح، بينما انخفض السعر في بنك قناة السويس واستقر في 6 بنوك أخرى.

وارتفع سعر الدولار أمام الجنيه قرشا واحدا، في بنكي البركة وكريدي أجريكول إلى 16.25 جنيه للشراء و16.35 جنيه للبيع.

وصعد سعر الدولار قرشين في بنك التعمير والإسكان إلى 16.26 جنيه للشراء و16.36 جنيه للبيع.

وتراجع سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا في بنك قناة السويس إلى 16.24 جنيه للشراء و16.34 جنيه للبيع.

وبقى سعر الدولار ثابتا في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 16.26 جنيه للشراء و16.35 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك الأهلي ومصر والعربي الأفريقي والإسكندرية والتجاري الدولي عند 16.24 جنيه للشراء، و16.34 جنيه للبيع.