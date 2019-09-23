قطاع الأعمال تدرس تحديث خطوط إنتاج شركات الأدوية وزيادة الصادرات

وزارة قطاع الأعمال: تشغيل الجسر الملاحي بين السخنة ومومباسا أول أكتوبر

كتبت- شيماء حفظي:

تدرس وزارة قطاع الأعمال العام، تحديث خطوط الإنتاج ورفع الطاقات الإنتاجية وزيادة الصادرات، في شركات الأدوية التابعة لها.

وقالت الوزارة، إنه سيتم الانتهاء من هذه الدراسات والتي تتعلق بتوافق إنتاج شركات الأدوية التابعة لها مع متطلبات التصنيع الجيد خلال شهرين.

جاء ذلك خلال زيارة لشركة تنمية الصناعات الكيماوية "سيد" التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية.

وافتتحت الشركة، اليوم، 4 مشروعات تطوير بتكلفة إجمالية تقدر بـ75 مليون جنيه، وهي قسم الأمبول المائي وقسم الميكوربيولوجي والنقط والقطرات وتطوير مرحلي لمحطة المياه.

وأكد الوزير خلال الجولة على اهتمام رئيس الجمهورية بتطوير شركات الأدوية التابعة للوزارة والمتابعة المستمرة في هذا الشأن، وكذلك التوسع في أسواق جديدة بالقارة الإفريقية.

وأشاد الوزير بجهود وزارة الصحة وتعاونها في تسعير وتسجيل منتجات شركات الأدوية التابعة، مؤكدا ضرورة الاهتمام بالبحوث والتطوير لمواكبة التطور العلمي في هذه الصناعة، والعمل على جذب شركات خاصة للتصنيع على خطوط الشركات التابعة والتعاون في إنتاج مستحضرات جديدة.

وأشار الوزير، إلى الجهود المبذولة لزيادة صادرات الشركات من خلال إنشاء وحدة تسويق مركزي بكل شركة قابضة لتسويق منتجات الشركات التابعة وفتح أسواق جديدة محليا وخارجيا.