إطلاق مسابقة مشتركة بين مصر وفرنسا للشركات الناشئة في أكتوبر المقبل

كتب- محمد علاء الدين:

بحث وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع سيدريك أو وزير الدولة لشئون الرقمنة بفرنسا، زيادة التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الاقتصاد الرقمي والتحول الرقمي، والتعاون في دعم الإبداع التكنولوجي وتعزيز ريادة الأعمال في إطار الإعلان الذي تم توقيعه بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية خلال الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمصر في يناير الماضي.

وقالت وزارة الاتصالات في بيان اليوم الاثنين، إن اللقاء تضمن الإعلان عن تفاصيل إطلاق مسابقة مشتركة بين الجانبين لتحفيز الشركات الناشئة المصرية على الإبداع وابتكار حلول ذكية في مجالات الصحة والتكنولوجيا المالية والمدن المستدامة، واحتضان أفضل الحلول المقدمة من الشركات المصرية الناشئة.

وبحسب البيان، تم الاتفاق على بدء التسجيل بالمسابقة في منتصف شهر أكتوبر المقبل والتي سيتم إطلاقها بالتعاون مع عدد من الشركاء المعنيين بدعم التكنولوجيا المالية وتحفيز الإبداع وريادة الأعمال وعدد من الشركات الفرنسية الكبرى التي ستقوم بالتمويل وتقديم الدعم التقني والتوجيه.

وخلال اللقاء استعرض وزير الاتصالات استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأهم المحاور التي تتضمنها لبناء قدرات الشباب ودعم الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، وتطوير البنية التحتية للاتصالات، وتهيئة البيئة التشريعية الداعمة لجذب الاستثمارات، وتحقيق التحول الرقمي؛ موضحا أنه يتم تنفيذ عدد من مشروعات التحول الرقمي بمحافظة بورسعيد من خلال إطلاق عدد من الخدمات الحكومية الرقمية لتحويلها إلى مدينة رقمية على أن يتم التوسع لاحقا في باقي المحافظات.

كما تناول اللقاء تبادل الخبرات في مجال التحول الرقمي وتعزيز آلياته من خلال بناء القدرات، وتمكين الشركات من تحقيق التحول الرقمي، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، بالإضافة إلى تيسير استضافة الشركات المصرية الناشئة في الحاضنات ومساحات العمل المشتركة بفرنسا.

كذلك شهد اللقاء استعراض آفاق التعاون بين البلدين في مجال الذكاء الاصطناعي؛ حيث تم استعراض محاور الاستراتيجية المصرية للذكاء الاصطناعي، وتم بحث اقامة مشروعات ثنائية بين البلدين منها عقد منتدى مصري فرنسي للذكاء الاصطناعي، وتدشين مبادرات بهدف تعزيز التعاون الثنائي بين شركات الذكاء الاصطناعي والمؤسسات التعليمية والمعاهد البحثية في كلا البلدين.

وفي نهاية اللقاء دعا وزير الاتصالات نظيره الفرنسي للمشاركة في المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية، والذي من المقرر أن تستضيفه مصر في أكتوبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.

حضر اللقاء حسام الجمل مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشبكات وبنية الاتصالات، و هالة الجوهري مساعد الوزير لشؤون تنمية القدرات البشرية والمؤسسية والرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وجلستان رضوان مستشار الوزير للذكاء الاصطناعي، وعدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.