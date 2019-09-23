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أسعار الدولار تصعد ببنكي التجاري الدولي وقناة السويس مع بداية التعاملات

10:51 ص الإثنين 23 سبتمبر 2019
أسعار الدولار تصعد ببنكي التجاري الدولي وقناة السويس مع بداية التعاملات

أسعار الدولار

كتب- مصطفى عيد:

ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، في بنكي التجاري الدولي وقناة السويس مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستواه مساء أمس الأحد، بينما انخفض السعر في مصرف أبو ظبي الإسلامي، واستقر في 7 بنوك أخرى.

وزاد سعر الدولار قرشا واحدا في البنك التجاري الدولي إلى 16.24 جنيه للشراء، و16.34 جنيه للبيع.

وارتفع سعر العملة الأمريكية قرشين في بنك قناة السويس إلى 16.25 جنيه للشراء، و16.35 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار قرشا واحدا في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 16.26 جنيه للشراء، و16.35 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك الأهلي، ومصر، والتعمير والإسكان، والبركة، والعربي الأفريقي، والإسكندرية، وكريدي أجريكول عند 16.24 جنيه للشراء، و16.34 جنيه للبيع.

أسعار الدولار الجنيه المصري صرف الدولار

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