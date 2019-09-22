تراجع الطماطم والخيار.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار 5 أصناف من الخضروات والفاكهة بين 50 قرشا و10 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الأحد، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس.

وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 4 و5 جنيهات، وسعر كيلو الفاصوليا بين 12 و18 جنيها، وسعر كيلو التين البرشومي بين 4 و9 جنيهات.

وفي المقابل ارتفعت أسعار البصل والكوسة والفلفل الرومي والباذنجان البلدي بين 25 قرشا و3 جنيهات.

ويرصد "مصراوي" أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 4 و5 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

البصل بين 2 و3.57 جنيه، بزيادة 25 قرشا.

الكوسة بين 5 و7 جنيهات، بزيادة جنيه.

الفاصوليا بين 12 و18 جنيها، بتراجع 10 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه، بزيادة جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 5 و6 جنيهات، بزيادة 3 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي 2 جنيه و5 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 جنيهات و4.5 جنيه، بتراجع 1.5 جنيه.

أسعار الفاكهة:

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و12 جنيها.

العنب البناتي الأصفر بين 4 و5 جنيهات.

العنب البناتي الأحمر بين 4 و6 جنيهات.

التين البرشومي بين 4 و9 جنيهات، بتراجع جنيهين.

المانجو البلدي بين 5 و10 جنيهات.

المانجو العويس بين 20 و27 جنيها، بتراجع 3 جنيهات.