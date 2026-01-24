مباريات الأمس
أول تعليق من زوجة إمام عاشور بعد أدائه في مباراة يانج أفريكانز

كتب : مصراوي

01:24 ص 24/01/2026
    ستوري زوجة إمام عاشور
    زوجة إمام عاشور (33) (1)
    إمام عاشور وزوجته
    إمام عاشور وزوجته (2) (1)
    إمام عاشور وزوجته (5) (1)
    إمام عاشور وزوجته (4) (1)

القاهرة - مصراوي

نشرت ياسمين حافظ زوجة إمام عاشور لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي الحالي، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة له في مباراة الأهلي ويانج أفريكانز.

وظهرت ياسمين خلال خاصية "الستوري" عبر موقع "إنستجرام" بنشر صورة لإمام عاشور أثناء مباراة الأهلي ويانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا.

وعلقت ياسمين على الصورة قائلا: "المشهد يظهر كل شئ"

وشارك إمام عاشور في مباراة الأهلي ويانج أفريكانز كأساسي، في المباراة التي جمعتهما أمس ضمن مواجهات الجولة الثالثة في دوري أبطال أفريقيا.

ونجح إمام عاشور خلال مباراة أمس في صناعة هدف بالدقيقة 75، لتنتهي المباراة بفوز النادي الأهلي على نظيره يانج أفريكانز بهدفين دون رد.

