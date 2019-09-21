جهاز تنمية المشروعات يعتزم ضخ 500 مليون جنيه لـ 3 بنوك خلال أيام

كتبت-منال المصري:

قالت نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إن الجهاز يعتزم ضخ 500 مليون جنيه لثلاثة بنوك وهم الأهلي ومصر والقاهرة خلال الأيام المقبلة.

وأضافت لمصراوي أن هذه التمويلات تستهدف تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بهدف زيادة معدلات التنمية.

وبحسب نيفين فإن الجهاز يعمل مع 18 بنكًا خاضعة لإشراف البنك المركزي، كما هناك تعاون مع المركزي في عدد كبير من الأنشطة أبرزها مبادرة رواد النيل، والتي يعد الجهاز أكبر المشاركين بها في توعية بأهمية الخدمات غير المالية للبنوك.

ويستهدف الجهاز زيادة قيمة التمويلات التي يقدمها بما يتراوح بين 10 و15% سنويا، لتصل إلى 6 مليارات جنيه خلال العام الجاري حيث ضخ الجهاز خلال العام الجاري 3 مليارات جنيه من يناير الماضي حتى الآن، بحسب نيفين.

وضخ الجهاز تمويلات بقيمة 48 مليار جنيه منذ يناير 1992، حتى نهاية يونيو الماضي، لتمويل 3.1 مليون مشروع صغير ومتناهي الصغر لتوفر هذه التمويلات حوالي 5 ملايين فرصة عمل، ووفقًا لنيفين.