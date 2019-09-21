أسعار الخضر والفاكهة في سوق الجملة اليوم
كتبت- دينا خالد:
استقرت أسعار بعض الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم السبت، عند أسعار الأمس، في سوق العبور، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.
وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 4 جنيهات و5.5 جنيه، والبطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، والبصل بين 2 و3.5 جنيه.
ويرصد "مصراوي" أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 4 حنيهات و5.5 جنيه.
البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.
البصل بين 2 و3.5 جنيه.
الكوسة بين 4 و6 جنيهات.
الفاصوليا بين 20 و28 جنيها.
الباذنجان البلدي بين 2 و3.5 جنيه.
الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4.5 جنيه.
الفلفل الحامي البلدي 2 و5.5 جنيه.
الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.
الخيار البلدي بين 3 و6 جنيهات.
البامية بين 15 و20 جنيها.
أسعار الفاكهة:
الليمون البلدي بين 6 جنيهات و12 جنيها.
العنب البناتي الأصفر بين 4 و5 جنيهات.
العنب البناتي الأحمر بين 4 و6 جنيهات.
التين البرشومي بين 6 و10 جنيهات.
المانجو البلدي بين 5 و10 جنيهات.
المانجو العويس بين 20 و30 جنيها، بزيادة 8 جنيهات.
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