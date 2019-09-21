أسعار الخضر والفاكهة في سوق الجملة اليوم

كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار بعض الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم السبت، عند أسعار الأمس، في سوق العبور، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 4 جنيهات و5.5 جنيه، والبطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، والبصل بين 2 و3.5 جنيه.

ويرصد "مصراوي" أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 4 حنيهات و5.5 جنيه.

البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

البصل بين 2 و3.5 جنيه.

الكوسة بين 4 و6 جنيهات.

الفاصوليا بين 20 و28 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 2 و3.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي 2 و5.5 جنيه.

الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و6 جنيهات.

البامية بين 15 و20 جنيها.

أسعار الفاكهة:

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و12 جنيها.

العنب البناتي الأصفر بين 4 و5 جنيهات.

العنب البناتي الأحمر بين 4 و6 جنيهات.

التين البرشومي بين 6 و10 جنيهات.

المانجو البلدي بين 5 و10 جنيهات.

المانجو العويس بين 20 و30 جنيها، بزيادة 8 جنيهات.