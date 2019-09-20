بعد التخفيض الأخير.. أسعار الفائدة على حسابات التوفير في 11 بنكا

كتبت- منال المصري:

تقدم جميع البنوك حسابات توفير لعملائها بإجراءات مبسطة ورسوم إدارية طفيفة، ولا يستغرق فتح الحساب أكثر من نصف ساعة من المقابلة مع موظف خدمة العملاء بشرط توافر بطاقة الرقم القومي مع العميل مدون عليها الوظيفة أو إرفاق شهادة إثبات دخل مع طلب فتح الحساب.

وتتنافس البنوك على تقديم الفائدة على حسابات التوفير حسب سياسة كل بنك، وتتباين نسبة الفائدة على حسابات التوفير من بنك إلى آخر وكذلك حسب دورية صرف العائد شهريا أو ربع سنوي أو نصف سنوي أو سنويا.

ويقدم مصراوي، تفاصيل أسعار الفائدة على حسابات التوفير، في 11 بنكا حكوميا وخاصا، بينها البنك الأهلي المصري وبنك مصر والقاهرة، وكريدي أجريكول.

ويحدد كل بنك حدًا أدنى لفتح حساب التوفير حسب نوعية عملاء كل بنك والشريحة التي يستهدفها، مع تحديد حد أدنى لقيمة الحساب لإقرار نسبة الفائدة.

وكانت البنوك خفضت نسبة الفائدة على جميع حسابات التوفير منذ بداية الشهر الجاري عقب قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 1.5% في آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية.

اقرأ أيضًا:

بعد الخفض الأخير.. أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية في 31 بنكًا

إلى أين تتجه أسعار الفائدة في مصر بعد تراجع التضخم؟ (فيديوجرافيك)

بعد خفض الفائدة.. ما هي شهادة الادخار الأعلى فائدة في البنوك بمصر؟

منها السيارات والقرض الشخصي.. البنوك تدرس خفض الفائدة على قروض الأفراد

نجيب ساويرس: خفض الفائدة قرار جريء جدًا.. و"برافو على محافظ المركزي"

من هم الرابحون والخاسرون بعد خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة؟