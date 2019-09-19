المحصول الجديد يُخفّض أسعار الأرز 20% والكيلو يصل إلى 6 جنيهات

كتبت- شرين صلاح:

تراجعت أسعار الأرز الأبيض بالأسواق بنسبة 20% خلال الأسابيع الأخيرة، بسبب طرح المحصول الجديد بالأسواق، بحسب تجار تحدثوا لمصراوي.

وقال عمرو حامد، رئيس شعبة المواد الغذائية في غرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار الأرز تراجعت بالأسواق حاليًا بنسبة 20%، ليتراوح سعر الكليو بين 6 جنيهات و8.5 جنيه بحسب النوع والجودة مقابل 8 و10 جنيهات عند بداية الشهر الماضي.

وأرجع يحيى كاسب، رئيس شعبة البقالة بغرفة الجيزة التجارية، تراجع الأسعار إلى الزيادة الكبيرة في المعروض بسبب طرح المحصول الجديد بالأسواق.

وقال كاسب "طرح كميات كبيرة من المحصول خلال شهر أغسطس بالأسواق أدى إلى زيادة كبيرة بالمعروض نتج عنها تراجع السعر".

وكانت وزارة الري، قررت في مارس الماضي، زيادة المساحة المنزرعة للأرز هذا العام إلى 1.1 مليون فدان مع إضافة أصناف جديدة من الأرز تتحمل الجفاف نوعا ما، بالإضافة إلى استيراد كميات من الأرز، قبل أن تقرر وزارة التموين مؤخرا وقف الاستيراد.

وقررت وزارة التموين حظر استيراد الأرز خلال العام الحالي، نظرا زيادة معدلات الإنتاج وكفايتها لحاجة السوق المحلي.

وانخفض سعر طن الأرز الشعير بنحو 900 جنيه ليهبط الطن إلى 3200 و3300 جنيه مقارنة بـ 4100 جنيه، وسعر طن الأرز العريض الحبة إلى 4 الآف جنيه و4300 جنيه مقابل 4600 جنيه في أول أغسطس الماضي، بحسب ما قاله مجدي الوليلي، رئيس لجنة تصدير الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، لمصراوي في وقت سابق.

ونتيجة لهذا التراجع الكبير، انخفض سعر طن الأرز الأبيض ليتراوح حاليا بين 5200 و6200 جنيه، بحسب الجودة والنوعية، وفقا لقول الوليلي.

وتوقع كاسب، أن تستقر الأرز بالأسواق خلال الفترة المقبلة بعد التراجع الكبير الذي حدث بالأسواق.