الجمبري يسجل 340 جنيها.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم

كتبت- دينا خالد:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي، جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الأحد، ليتراوح بين 24 و28 جنيها، بسوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستواه أمس السبت.

وتراجع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي جنيها واحدا، ليتراوح بين 50 و64 جنيها، خلال تعاملات اليوم، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وتراجع سعر كيلو الكابوريا، 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و140 جنيها، بينما استقر سعر كيلو الجمبري، ليتراوح بين 300 جنيه و340 جنيها.

وارتفع سعر كيلو السبيط والكاليماري، 10 جنيهات، ليتراوح بين 90 و210 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وحافظ سعر كيلو السمك البوري على مستواه، ليتراوح بين 35 و45 جنيها، وسعر كيلو السمك الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيها.