وول ستريت ترتفع بفضل دعم قطاع التكنولوجيا بعد أسوأ يوم في 2019

القاهرة- وكالات:

فتحت الأسهم الأمريكية على ارتفاع اليوم الثلاثاء، إذ تلقت أكبر دعم من قطاع التكنولوجيا، في الوقت الذي تدخلت فيه الصين لتحقيق استقرار في اليوان بعد يوم من تسجيل المؤشرات الرئيسية لوول ستريت أكبر انخفاض بالنسبة المئوية في يوم واحد هذا العام.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 92.88 نقطة أو 0.36 بالمئة إلى 25810.62 نقطة.

وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 16.44 نقطة أو 0.58 بالمئة إلى 2861.18 نقطة. وربح المؤشر ناسداك 78.47 نقطة أو 1.02 بالمئة إلى 7804.51 نقطة.