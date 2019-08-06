أكثر الكلمات إنتشاراً

انفجار معهد الأورام اتفاق السودان تنسيق الجامعات الحج 2019 عيد الأضحى أسعار الذهب أزمة مضيق هرمز

وول ستريت ترتفع بفضل دعم قطاع التكنولوجيا بعد أسوأ يوم في 2019

06:17 م الثلاثاء 06 أغسطس 2019
وول ستريت ترتفع بفضل دعم قطاع التكنولوجيا بعد أسوأ يوم في 2019

وول ستريت

القاهرة- وكالات:

فتحت الأسهم الأمريكية على ارتفاع اليوم الثلاثاء، إذ تلقت أكبر دعم من قطاع التكنولوجيا، في الوقت الذي تدخلت فيه الصين لتحقيق استقرار في اليوان بعد يوم من تسجيل المؤشرات الرئيسية لوول ستريت أكبر انخفاض بالنسبة المئوية في يوم واحد هذا العام.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 92.88 نقطة أو 0.36 بالمئة إلى 25810.62 نقطة.

وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 16.44 نقطة أو 0.58 بالمئة إلى 2861.18 نقطة. وربح المؤشر ناسداك 78.47 نقطة أو 1.02 بالمئة إلى 7804.51 نقطة.

وول ستريت الأسهم الأمريكية قطاع التكنولوجيا الصين
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان