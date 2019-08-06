  • عاجل:بعد قليل.. إعلان نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2019

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    انفجار معهد الأورام هجوم تكساس اتفاق السودان تنسيق الجامعات الحج 2019 عيد الأضحى أسعار الذهب أزمة مضيق هرمز

    56 جنيها لكيلو البوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

    11:25 ص الثلاثاء 06 أغسطس 2019
    56 جنيها لكيلو البوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

    سمك

    كتبت- شيرين صلاح:

    استقرت أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم الثلاثاء، عند نفس مستوياتها أمس.

    واستقر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 31 و37 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك البوري ليتراوح بين 50 و56 جنيها.

    وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 90 و180 جنيها، وسعر كيلو الكابوريا بين 30 و140 جنيها.

    وظل سعر كيلو المكرونة السويسي ثابتا، اليوم، بين 55 و65 جنيها، وسعر كيلو الفليه البلطي بين 30 و90 جنيها.

    الأسماك سوق العبور أسعار الأسماك

    الخبر التالى:

    3.5 جنيه لكيلو البصل.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان