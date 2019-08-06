56 جنيها لكيلو البوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم الثلاثاء، عند نفس مستوياتها أمس.

واستقر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 31 و37 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك البوري ليتراوح بين 50 و56 جنيها.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 90 و180 جنيها، وسعر كيلو الكابوريا بين 30 و140 جنيها.

وظل سعر كيلو المكرونة السويسي ثابتا، اليوم، بين 55 و65 جنيها، وسعر كيلو الفليه البلطي بين 30 و90 جنيها.