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    الدولار يتراجع أمام الجنيه في 3 بنوك مع بداية التعاملات

    10:36 ص الإثنين 05 أغسطس 2019
    الدولار يتراجع أمام الجنيه في 3 بنوك مع بداية التعاملات

    الدولار

    كتبت- دينا خالد:

    تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في 3 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الاثنين مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات أمس، فيما استقر السعرفي 7 بنوك أخرى.

    وتراجع سعر الدولار في بنك الإسكندرية، قرشا واحدا إلى 16.49 جنيه للشراء، و16.59 جنيه للبيع.

    وخفض بنكا كريدي أجريكول، والعربي الأفريقي سعر الدولار قرشين، إلى 16.50 جنيه للشراء، و16.60 جنيه للبيع.

    واستقر سعر العملة الأمريكية، في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 16.51 جنيه للشراء، و16.61 جنيه للبيع.

    وبقى سعر صرف العملة الأمريكية ثابتا في بنك قناة السويس، عند 16.49 جنيه للشراء، و16.59 جنيه للبيع.

    وحافظ سعر الدولار، على مستواه في البنك التجاري الدولي عند 16.48 جنيه للشراء، و16.58 جنيه للبيع.

    واستقر سعر الدولار في بنك البركة عند 16.52 جنيه للشراء، و16.62 جنيه للبيع.

    وبقى سعر العملة الأمريكية مستقرا في بنك التعمير والإسكان عند 16.50 جنيه للشراء، و16.60 جنيه للبيع.

    واستقر سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 16.55 جنيه للشراء، و16.63 جنيه للبيع.

    أسعار الدولار سعر الدولار الجنيه المصري

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