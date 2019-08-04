59 % نموًا في محفظة التجزئة المصرفية بالبنك الأهلي خلال عام

كتبت- منال المصري:

كشف علاء فاروق، الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي المصري، عن أن محفظة التجزئة المصرفية بالبنك حققت معدل نمو بلغ 59% في نهاية العام المالي الماضي.

وأضاف لمصراوي أن محفظة التجزئة المصرفية بلغت 73 مليار جنيه بنهاية يونيو 2019 مقارنه بـ 45.5 مليار جنيه بنهاية يونيو 2018، بزيادة صافية قدرها 27.5 مليار جنيه.

وأضاف أن نمو محفظة التجزئة المصرفية انعكس على ارتفاع الحصة السوقية للبنك الأهلي المصري بمقدار 4% عن العام المالي السابق لتصل إلى 21.2% من حجم محفظة التسهيلات الائتمانية المقدمة للعملاء بالسوق المصرفي المصري، محتلا المركز الأول من حيث حجم المحفظة.

ويقدم البنك الأهلي العديد من البرامج التمويلية للأشخاص سواء للموظفين أو أصحاب المهن الحرة ويأتي القرض الشخصي في صدارة هذه المنتجات بجانب قرض السيارات والتمويل العقاري سواء داخل مبادرة البنك المركزي أو خارج المبادرة لمن لا تنطبق عليهم شروط المبادرة وكذلك قرض تشطيب الوحدات السكنية وغير ذلك من المنتجات التي تلبي رغبات الجمهور المختلفة.