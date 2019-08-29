الأسبوع المقبل.. غرفة القاهرة تنظم أول برامجها التدريبية لمزاولة التصدير

كتبت- منار الرخ:

قالت غرفة القاهرة التجارية، في بيان اليوم الخميس، إنها ستبدأ بأكاديمية التجزئة الأسبوع المقبل، في تنظيم دورة تدريبية لمزاولة التصدير، في خطوة لدعم الصادرات المصرية والتعريف بمتطلباتها من خلال نخبة من المحاضرين المتخصصين وأصحاب الخبرات في هذا الشأن.

وأضافت الغرفة أن تنظيم الدورة يأتي بعد موافقة وزير التجارة والصناعة على تنفيذ الاتحاد العام للغرف التجارية دورات تدريبية للمصدرين بالغرف التجارية، ومنح شهادة التصدير وفقًا لأحكام المادتين 53 و55 من لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 الصادر بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005.

وأضافت أنه يشترط لتنفيذ هذه الدورات أن يتم الالتزام بالضوابط المقررة في هذا الشأن، وأن يتم إعداد وتنفيذ الدورات التدريبية بنفس النظام المتبع في دورات المستوردين.

وقال إبراهيم العربي رئيس الغرفة ورئيس اتحاد الغرف التجارية، إن الإتجاه إلى تنفيذ برنامج مزاولة التصدير يستهدف دعم الصادرات ورفع كفاءة المصدرين، وتوعيتهم بسبل التصدير الصحيحة، والاتفاقيات الدولية ونظم الدفع والتمويل في التجارة الدولية، وإعداد العروض وطرق وآليات الدفع، وتمويل التجارة والاعتمادات المستندية وخطابات الضمان.

وأضاف العربي أن هذه البرنامج يستهدف أيضا تعريف المصدرين بأهم سبل الأمان النقدي في التعامل التجارى الدولي، والأشكال الأخرى للدفع، وحالات عملية وتطبيقية.

وذكر أن البرنامج يتضمن التعريف بمهارات التفاوض، وصياغة وكتابة العقود التجارية وفقًا لاتفاقية فيينا، وعقود التجارة الدولية، وعقود البيوع التجارية، والمصطلحات التجارية، وعقود الوكالة، وعقود التصدير، وإعداد الخطط التصديرية، ونموذج إرشادي لمكونات الخطة التصديرية، وكل ما يتعلق بالتصدير وتأهيل المصدرين سواء الموجودين حاليا أو الذين يرغبون في دخول سوق التصدير.

وأكد العربي أن الغرف التجارية على مستوى الجمهورية ستبدأ في تنفيذ برنامج مزاولة التصدير، في إطار مجهودات الاتحاد نحو تعظيم دور الغرف التجارية في خدمة منتسبيها، والارتقاء بمستوى الأداء المهني للتجار، وزيادة الارتباط بين الغرف ومنتسبيها، بجانب تعظيم موارد الغرف التجارية بما يمكنها من زيادة دورها في دعم وخدمة الاقتصاد الوطني.