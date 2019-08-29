السويدي إلكتريك وتويوتا تنفذان محطتي طاقة شمسية في زامبيا

كتبت- شيماء حفظي:

وقعت شركتا السويدي إلكتريك وتويوتا تسوتشو اليابانية مذكرة تفاهم مع وزارة الطاقة في جمهورية زامبيا لتنفيذ مشروعين لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية.

وقالت شركة السويدي إلكتريك في بيان للبورصة اليوم الخميس، إن مذكرة التفاهم تأتي لتنفيذ مشروعين لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية الفوتوفولطية بقدرة 100 ميجاوات مع تخزين الطاقة في بطاريات.

وتم توقيع مذكرة التفاهم، أمس، على هامش فعاليات الدورة السابعة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا تيكاد 7 المقام في اليابان.

وأضاف البيان، أن البنك الياباني للتعاون الدولي وافق على تمويل المشروع لصالح وزارة الطاقة في زامبيا.

وشهد التوقيع الرئيس الزامبي إدجار لونجو ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية ووزير الدولة الياباني للاقتصاد والتجارة والصناعة، بحسب البيان.

وقال أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي إلكتريك، إن كون الطاقة الشمسية نظيفة ومتجددة سيدعم بقوة أمن الطاقة في زامبيا، وإضافة 100 ميجاوات سيمثل خطوة هامة في طريق تنوع خليط الطاقة في البلد، التي تتمتع بإماكانات عظيمة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية.

وتأسست السويدي إليكتريك عام 1997، وتعمل في إنتاج الكابلات الكهربائية والأعمدة والأبراج والمحولات والقواطع الكهربائية وجميع إكسسوارات الوصلات وتصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء.