الإحصاء: إعادة تدوير 57.5% من المخلفات في بعض المحافظات في 2017

القاهرة- مصراوي:

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان اليوم الخميس، إن النسبة الاجمالية للمخلفات التي تمت إعادة تدويرها لبعض المحافظات وصلت إلى 57.5% خلال عام 2017.

وأضاف الجهاز أن نسبة المخلفات التي تمت إعادة تدويرها في محافظة الغربية وصلت إلى 97.9%، وفي البحيرة 97.5%، وفي كفر الشيخ 92.3% ، وفي القليوبية 72.7%، وفي الدقهلية 0.5%.

وأشار الإحصاء إلى أن القش استحوذ على 14.1% من إجمالي المخلفات الزراعية على مستوى المحافظات خلال عام 2016-2017.

وبلغت نسبة الحديد والخردة 51.6% من إجمالي مخلفات السكك الحديدية، بينما تمثل القمامة 39.5% عام 2017، وفقا لبيانات الجهاز.