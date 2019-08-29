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    الإحصاء: إعادة تدوير 57.5% من المخلفات في بعض المحافظات في 2017

    11:59 ص الخميس 29 أغسطس 2019
    الإحصاء: إعادة تدوير 57.5% من المخلفات في بعض المحافظات في 2017

    قش الأرز

    القاهرة- مصراوي:

    قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان اليوم الخميس، إن النسبة الاجمالية للمخلفات التي تمت إعادة تدويرها لبعض المحافظات وصلت إلى 57.5% خلال عام 2017.

    وأضاف الجهاز أن نسبة المخلفات التي تمت إعادة تدويرها في محافظة الغربية وصلت إلى 97.9%، وفي البحيرة 97.5%، وفي كفر الشيخ 92.3% ، وفي القليوبية 72.7%، وفي الدقهلية 0.5%.

    وأشار الإحصاء إلى أن القش استحوذ على 14.1% من إجمالي المخلفات الزراعية على مستوى المحافظات خلال عام 2016-2017.

    وبلغت نسبة الحديد والخردة 51.6% من إجمالي مخلفات السكك الحديدية، بينما تمثل القمامة 39.5% عام 2017، وفقا لبيانات الجهاز.

    الجهاز المركزي للتعبئة إعادة تدوير المخلفات المخلفات الزراعية

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