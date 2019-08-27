42 % زيادة في العقود الجديدة لأوراسكوم كونستراكشون بالنصف الأول

كتب- مصطفى عيد:

قالت شركة أوراسكوم كونستراكشون، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إنها سجلت زيادة في قيمة العقود الجديدة المجمعة خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 41.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتصل إلى 1.4 مليار دولار أمريكي.

وأضافت الشركة أن قيمة العقود الجديدة المجمعة زادت، بعد إضافة حصة 50% من مجموعة "BESIX" بنسبة 22.1% خلال النصف الأول من 2019، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى 2.4 مليار دولار في النصف الأول من عام 2019.

وأشارت إلى أنها وقعت حوالي 880 مليون دولار من العقود الجديدة في الشرق الأوسط خلال النصف الأول من عام 2018، وتمت إضافة 525 مليون دولار منها في الربع الثاني من عام 2019.

وذكرت الشركة أنها حققت زيادة قيمة المشروعات تحت التنفيذ المجمعة بنسبة 9.4% خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من عام 2018، لتصل إلى 4.6 مليار دولار أمريكي.

كما زادت قيمة المشروعات تحت التنفيذ بعد إضافة حصة 50% من مجموعة "BESIX" بنسبة 19.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي إلى 7.3 مليار دولار أمريكي في 30 يونيو 2019.

وتشمل أبرز العقود الجديدة في الربع الثاني من العام الجاري أكبر محطة لمعالجة المياه في مصر، وأيضا مشروعات جديدة في توسعات الطرق والطريق السريع في مصر، بحسب المجموعة التي أشارت إلى أن المشروعات تحت التنفيذ الحالية لها في مصر تشمل جميع قطاعات السوق الرئيسية بما في ذلك قطاعات الطاقة، والنقل، والمياه.

وحققت مجموعة "BESIX" إجمالي 4.8 مليار يورو لقيمة المشروعات تحت التنفيذ، وإضافة عقود جديدة بقيمة 1.7 مليار يورو في النصف الأول من عام 2019، ووفقا للبيان.