منها الأهلي ومصر.. الدولار يهبط في 8 بنوك بثاني التعاملات بعد خفض الفائدة

كتبت- دينا خالد:

تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في 8 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستواه في تعاملات الصباح، بينما استقر السعر في بنكين أخرين، وذلك في ثاني أيام تداول العملات بالبنوك بعد قرار البنك المركزي الخميس الماضي بخفض أسعار الفائدة 1.5%.

وتراجع سعر الدولار في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والتعمير والإسكان، قرشين إلى 16.50 جنيه للشراء و16.60 جنيه للبيع.

وانخفض سعر العملة الأمريكية في بنوك قناة السويس، وكريدي أجريكول، والعربي الأفريقي، 3 قروش إلى 16.53 جنيه للشراء و16.63 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار قرشين في البنك التجاري الدولي إلى 16.48 جنيه للشراء، و16.58 جنيه للبيع.

وانخفض سعر العملة الأمريكية 4 قروش في بنك الإسكندرية إلى 16.48 جنيه للشراء، و16.58 جنيه للبيع.

وثبت بنك البركة سعر الدولار عند إلى 16.53 جنيه للشراء، و16.63 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 16.54 جنيه للشراء، و16.63 جنيه للبيع.

وكان البنك المركزي قرر يوم الخميس الماضي خفض سعر الفائدة 1.5% لتصل إلى 14.25% للإيداع، و15.25% للإقراض.

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