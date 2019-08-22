30 % ارتفاعا في صافي الأرباح التشغيلية للبنك الأهلي الكويتي مصر

القاهرة- مصراوي:

قال البنك الأهلي الكويتي -مصر، في بيان اليوم الخميس، إن صافي أرباحه التشغيلية ارتفعت في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 30% إلى 440 مليون جنيه، كما تحسن صافي دخل العائد بنسبة 34% ليصل إلى 643 مليون جنيه.

وأضاف البنك أن ودائع العملاء لدى البنك ارتفعت بنسبة 8% لتصل إلى 25.96 مليار جنيه، وارتفاع إجمالي الأصول بواقع 11% ليتخطى حاجز 31 مليار جنيه.

وخلال تلك الفترة شهد إجمالي محفظة القروض نموا في البنك بنسبة 13% متجاوزة مبلغ 18 مليار جنيه، بينما استمرت نسبة القروض غير المنتظمة في الحفاظ على مركزها القوي عند نسبة 2.39%، مع استقرار معدل حقوق المساهمين عند 2.89 مليار جنيه، بحسب البيان.

وقال علي معرفي، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي – مصر، إن البنك تمكن من تحقيق صافي ربح غير مسبوق، وإن البنك واصل خلال هذا العام توسيع نطاق تواجده الجغرافي في السوق المصرية، مع الاهتمام بشكل مركّز على بلورة هدف البنك طويل الأمد المتمثل في تقديم تجربة تعامل مصرفي أكثر سهولة وسلاسة.

وقال خالد السلاوي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأهلي الكويتي – مصر، "نحن في البنك الأهلي الكويتي – مصر نواصل المضي قدماً نحو تحقيق أهدافنا الاستراتيجية. فقد قمنا بتوسيع نطاق تواجدنا في السوق المصرية، وذلك من خلال إضافة خدمات ومنتجات جديدة من شأنها جعل تجربة عملائنا المصرفية أكثر سهولة وأكثر قرباً منهم، كما أننا في الوقت ذاته نواصل الاستثمار في دعم وتنمية قدرات موظفينا. حيث نتطلع بدورنا، نتطلع إلى الاستمرار في تحقيق نمو مستدام وتقديم خدمات تعامل مصرفي تواكب احتياجات عملائنا."

وذكر البيان أن البنك يواصل توسيع شبكة فروعه التي وصل عددها إلى 42 فرعا خلال العام 2019، إلى جانب تقديم ما يقارب 81 جهاز صراف آلي مثبتة في مواقع استراتيجية في جميع أنحاء الجمهورية. كما افتتح البنك الأهلي الكويتي - مصر ثلاثة مراكز متخصصة في مجال خدمات التمويل التجاري، وهي تغطي مناطق شرق ووسط القاهرة والإسكندرية لتلبية متطلبات عملاء البنك من الشركات.