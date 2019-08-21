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    الدولار يرتفع في بنكي التجاري الدولي والتعمير والإسكان بنهاية التعاملات

    05:06 م الأربعاء 21 أغسطس 2019
    الدولار يرتفع في بنكي التجاري الدولي والتعمير والإسكان بنهاية التعاملات

    أسعار الدولار

    كتب- مصطفى عيد:

    ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في بنكي التجاري الدولي، والتعمير والإسكان مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستواه في الصباح، بينما استقر السعر في 8 بنوك أخرى.

    وزاد سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا في البنك التجاري الدولي إلى 16.55 جنيه للشراء، و16.65 جنيه للبيع.

    ورفع بنك التعمير والإسكان سعر الدولار قرشين إلى 16.55 جنيه للشراء، و16.65 جنيه للبيع.

    وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 16.52 جنيه للشراء و16.62 جنيه للبيع.

    واستقر سعر الدولار في بنكي العربي الأفريقي، والإسكندرية عند 16.53 جنيه للشراء و16.63 جنيه للبيع.

    وبقى سعر الدولار ثابتا في بنوك البركة، وقناة السويس، وكريدي أجريكول عند 16.55 جنيه للشراء و16.65 للبيع.

    واستقر سعر العملة الأمريكية في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 16.56 جنيه للشراء، و16.65 جنيه للبيع.

    أسعار الدولار البنك التجاري الدولي بنك التعمير والإسكان
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