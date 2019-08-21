الذهب يستقر عالميا فوق 1500 دولار للأوقية

القاهرة- وكالات:

استقرت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء فوق مستوى 1500 نقطة الذي تخطته في الجلسة السابقة، في حين يترقب المستثمرون محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي في يوليو لاستقاء المؤشرات على مستقبل تخفيضات أسعار الفائدة.

ونزل الذهب في التعاملات الفورية 0.2% إلى 1503.50 دولار للأوقية بحلول الساعة 0608 بتوقيت جرينتش، بحسب وكالة رويترز.

وفقد الذهب في المعاملات الآجلة بالولايات المتحدة 0.2% ليصل إلى 1512.90 دولار للأوقية.

ومن المقرر أن يصدر يوم الأربعاء محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية في يوليو، الذي قرر خلاله البنك المركزي الأمريكي خفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ الأزمة المالية في عام 2008.

واستقر مؤشر الدولار الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية بعدما نزل من أعلى مستوى في ثلاثة اسابيع الذي سجله يوم الاثنين.