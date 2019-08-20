ارتفاع طفيف في أسعار الذهب بالسوق المصري خلال تعاملات اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الذهب، بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث زادت بنحو جنيه واحد، مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن جرام الذهب عيار 21 ارتفع إلى 693 جنيهًا مقابل 692 جنيهًا أمس.

وأضاف أن عيار 18 سجل نحو 594 جنيها، وسعر جرام الذهب عيار 24 نحو 792 جنيها، وسجل الجنيه الذهب 5536 جنيها.

وعالميا، استقرت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، بعد أن نزلت دون مستوى مهم في الجلسة السابقة بعد تنامي الإقبال على المخاطرة، مع ترقب المستثمرين اجتماعات لصانعي السياسات تُعقد في وقت لاحق من الأسبوع الحالي تعطي مؤشرا عن المسار المستقبلي لخفض أسعار الفائدة، بحسب وكالة رويترز.

ولم يسجل الذهب في المعاملات الفورية تغيرا يذكر عند 1497.07 دولار للأوقية بحلول الساعة 0640 بتوقيت جرينتش، مرتفعا قليلا فوق أدنى مستوى في أسبوع تقريبا البالغ 1492.10 دولار والذي سجله في الجلسة السابقة.