الحكومة تشكل لجنة وزارية لتحسين حوكمة الشركات ومنظومة التعاقدات

كتبت- شيماء حفظي:

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن رئيس مجلس الوزراء بصدد إصدار قرار بتشكيل لجنة وزارية لتطوير المسائل المتعلقة بحوكمة الشركات الحكومية.

وأضاف الوزير، خلال مؤتمر صحفي لتوقيع بروتوكول تعاون مع البورصة اليوم الاثنين، أن اللجنة ستضم 11 وزيرًا بينهم وزير قطاع الأعمال العام وضبط منظومة التعاقدات.

ووقعت وزارة قطاع الأعمال العام، اتفاقية تعاون مع البورصة المصرية، تقضي بتنظيم برنامج تدريبي لتطوير قدرات وتنمية مهارات مديري علاقات المستثمرين في شركات قطاع الأعمال العام المقيدة في البورصة تمهيدًا لأي طروحات مستقبلية.

ويأتي البروتوكول في إطار حرص الطرفين على تنشيط التعامل على الأوراق المالية المقيدة وزيادة درجة وجودة الإفصاح للشركات المقيدة منها، خاصة الشركات ذات الملكية العامة بما يدعم برنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات الحكومية، بحسب بيان من الوزارة.

وقال الوزير، إن توقيع اتفاقية تعاون مع البورصة المصرية لتطوير مهارات مديري علاقات المستثمرين يكتسب أهمية بالغة في هذا التوقيت لرفع كفاءة العاملين في هذا المجال بما يدعم برنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات الحكومية عبر سوق الأوراق المالية.

ومن المستهدف أن يستفيد من البرنامج التدريبي 56 شركة تتبع القانون رقم 203 المنظم لقطاع الأعمال العام. وتبدأ المرحلة الأولى منه نهاية الشهر الجاري وتشمل نحو 15 متدربا.

وأشارت الوزارة إلى أنه جاري الترتيب لعقد ورش عمل تدريبية للإدارات التنفيذية بالشركات المستهدفة لرفع مستوى معرفتهم ووعيهم بأهمية إدارات علاقات المستثمرين لما لها من أهمية بالغة في تعزيز التواصل مع كافة الأطراف ذات الصلة بالشركة لتطوير وتنمية حجم أعمالها.

وقال محمد فريد رئيس البورصة، إن الاتفاقية تستهدف تنظيم عدة ورشات عمل لتطوير مهارات وبناء قدرات مسئولي علاقات المستثمرين، وكذلك تحسين مستويات التواصل بين ادارت الشركات والمساهمين، بما يسهم في رفع كفاءة وجودة عمليات الإفصاح المطلوبة من الشركات المقيدة، فضلا عن تعزيز معايير الحوكمة والإدارة الرشيدة في شركات قطاع الاعمال العام.

وتابع فريد أن رفع كفاءة ادارة علاقات المستثمرين باتت ضرورة قصوى بالشركات المقيدة بالبورصة من أجل بناء كوادر مؤهلة قادرة على تحسين التواصل بين الشركة التي تمثلها ومختلف الأطراف ذات الصِّلة بشفافية بما يدعم جهود البورصة في دعم منظومة الافصاح.

"الإفصاحات الجيدة الكافية والتي تواكب أفضل الممارسات العالمية تمكن وتساعد المتعاملين من اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بسرعة وبشكل دقيق مبني على معلومة دقيقة ومتاحة للكافة في نفس الوقت"، بحسب رئيس البورصة.

وتتولى إدارة البورصة توفير المادة العلمية والتعليمية والمدربين, ليضيف فريد ,أن ادارة البورصة تمتلك رؤية شاملة لتطوير مهارات مديري علاقات المستثمرين، فلن يتم الاكتفاء بتدريب مديري علاقات المستثمرين في قطاع الاعمال العام ، بل سيمتد ذلك لتدريب مسئولي الاتصال في باقي الشركات المقيدة ، بمختلف القطاعات الاقتصادية.

وأكد رئيس البورصة أن تأهيل مديري علاقات المستثمرين يسهم في اتاحة ونشر الاخبار المتعلقة بالشركة للمستثمرين بما يعزز من فرص الشركات في اجتذاب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.