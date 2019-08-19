أسعار الذهب العالمية تنخفض بفعل قوة الدولار والأسهم

القاهرة- وكالات:

تراجعت أسعار الذهب العالمية اليوم الاثنين بفعل ارتفاع الدولار وتعافي الأسهم فيما ساهمت تلميحات من بنوك مركزية كبرى حول العالم بتبني المزيد من إجراءات التحفيز في تهدئة المخاوف من حدوث ركود.

وقالت وكالة رويترز إن سعر الذهب تراجع في التعاملات الفورية 0.4% إلى 1507.11 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0602 بتوقيت جرينتش.

وهبط الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.5% إلى 1515.70 دولار للأوقية.

وحام مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات، قرب أعلى مستوى في أسبوعين الذي سجله يوم الجمعة، ما يرفع تكلفة الذهب المقوم بالدولار الأمريكي بالنسبة للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 19% منذ أن هوى لأقل مستوى في عام عند 1265.85 دولار في مايو الماضي، بحسب الوكالة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.6% إلى 16.99 دولار للأوقية.

وزاد البلاتين 0.5% إلى 848.54 دولار وارتفع البلاديوم 0.2% إلى 1450.55 دولار للأوقية.