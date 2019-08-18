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البورصة توقع مذكرة تفاهم مع وزارة قطاع الأعمال غدا

12:44 م الأحد 18 أغسطس 2019
البورصة توقع مذكرة تفاهم مع وزارة قطاع الأعمال غدا

محمد فريد رئيس البورصة المصرية

القاهرة- مصراوي:

توقع البورصة المصرية، بروتوكول تعاون غدا الاثنين، مع وزارة قطاع الأعمال العام، بمقر البورصة في وسط البلد.

ومن المقرر أن تعقد البورصة ووزارة قطاع الأعمال العام، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل البروتوكول.

ولدى وزارة قطاع الأعمال مجموعة من الشركات التي يسملها برنامج الطروحات الحكومية في البورصة، ومن المنتظر أن يشهد السوق بعض هذه الطروحات في الشهور المقبلة.

البورصة وزارة قطاع الأعمال برنامج الطروحات الحكومية
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