3.5 جنيه لكيلو البصل.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم
كتبت- شيرين صلاح:
استقرت أسعار الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم الأحد، في سوق الجملة بالعبور، عند نفس مستوياتها أمس.
وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 1.5 و3.9 جنيه، وسعر كيلو البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، وسعر كيلو البصل بين 2 و3.5 جنيه.
ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 1.5 و3.9 جنيه.
البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.
البصل بين 2 و3.5 جنيه.
الفاصوليا بين 20 و30 جنيها.
الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جينهات.
الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.
الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.
الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.
الخيار البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.
البامية بين 12 و18 جنيها.
أسعار الفاكهة:
الليمون البلدي بين 5 و10 جنيهات.
العنب البناتي الأصفر بين 4 و7 جنيهات.
العنب البناتي الأحمر بين 5 و8 جنيهات.
التين البرشومي بين 5 و10 جنيهات.
الجوافة بين 4 و6 جنيهات.
البطيخ (4 : 6 كيلو جرامات) بين 10 جنيهات و15 جنيها.
المانجو العويس بين 14 و24 جنيها.
المانجو البلدي 5 و10 جنيهات.
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