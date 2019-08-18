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3.5 جنيه لكيلو البصل.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

11:03 ص الأحد 18 أغسطس 2019
3.5 جنيه لكيلو البصل.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

خضار

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم الأحد، في سوق الجملة بالعبور، عند نفس مستوياتها أمس.

وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 1.5 و3.9 جنيه، وسعر كيلو البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، وسعر كيلو البصل بين 2 و3.5 جنيه.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و3.9 جنيه.

البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

البصل بين 2 و3.5 جنيه.

الفاصوليا بين 20 و30 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جينهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

البامية بين 12 و18 جنيها.

أسعار الفاكهة:

الليمون البلدي بين 5 و10 جنيهات.

العنب البناتي الأصفر بين 4 و7 جنيهات.

العنب البناتي الأحمر بين 5 و8 جنيهات.

التين البرشومي بين 5 و10 جنيهات.

الجوافة بين 4 و6 جنيهات.

البطيخ (4 : 6 كيلو جرامات) بين 10 جنيهات و15 جنيها.

المانجو العويس بين 14 و24 جنيها.

المانجو البلدي 5 و10 جنيهات.

أسعار الخضروات أسعار الفاكهة سوق العبور

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