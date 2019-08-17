شعبة الخضروات: 25% انخفاضًا في الأسعار نتيجة زيادة المعروض

كتبت- منار الرخ:

أعلنت شعبة الخضروات والفواكه بغرفة القاهرة التجارية في تقريرها الأسبوعي عن انخفاض أسعار الكثير من أصناف الخضروات بنسبة تتراوح ما بين 15 إلى 25% في سوق الجملة.

وقال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفواكه بغرفة القاهرة التجارية، في بيان اليوم السبت إن سوق الخضروات والفاكهة مستقرًا في ظل زيادة المعروض وركود المبيعات.

وأضاف أن هذا الاستقرار ينعكس على تراجع أسعار بعض أنواع الخضروات واستقرار بعضها الآخر باستثناء الفاصوليا التي ننتظر انخفاض سعرها مع الفترة القادمة بعد طرح محصولها الجديد بالسوق.

وتوقع النجيب، مزيدًا من الاستقرار في سوق الخضروات والفاكهة في المرحلة القادمة مع تنوع منافذ البيع وزيادة المعروض في مختلف الأصناف.

وقال إبراهيم العربي، رئيس غرفة القاهرة التجارية، إن هناك رصد دائم لحالة السوق من مختلف الشُعب النوعية يوميًا خاصة الشُعب التي تمثل قطاعات مهمة وسلع أساسية بالنسبة للمواطنين.

وأضاف أن كافة السلع متوفرة بالسوق وبزيادة في المعروض مما يؤدي إلى انضباط الأسعار ومزيدا من استقرار السوق .