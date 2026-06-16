برشلونة يهنئ حمزة عبد الكريم على مشاركته في كأس العالم 2026

نشر نادي برشلونة عبر حسابه الرسمي على منصات التواصل الاجتماعي صورة للاعب برشلونة ومنتخب مصر حمزة عبد الكريم يهنئه بالمشاركة الأولى له مع المنتخب المصري.

وكان حمزة عبد الكريم قد شارك اليوم مع المنتخب المصري أمام نظيره بلجيكا بدلا من محمد صلاح في الدقيقة 76 من عمر المباراة.

وقد انضم حمزة عبد الكريم إلى قائمة منتخب مصر الرسمية المشاركة في كأس العالم لأول مرة في تاريخه.

وحسم التعادل الإيجابي مباراة منتخب مصر أمام نظيره البلجيكي بنتيجة هدف مقابل هدف ضمن مواجهات الجولة الأولى بكأس العالم 2026.

وطلب نادي برشلونة رسميا تفعيل عقد شراء لاعبه الشاب حمزة عبدالكريم من النادي الأهلي ليكون لاعبًا بشكل رسمي في صفوف النادي الكتالوني.

ويدخل المنتخب المصري منافسات كأس العالم ضمن المجموعة السابعة، التي تضم كلا من: بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.