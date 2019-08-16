أسعار الأسماك تستقر في أسبوع عيد الأضحى

القاهرة – مصراوي:

استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية خلال تعاملات أسبوع عيد الأضحى، في سوق العبور، حيث ظلت أسعارها اليوم الجمعة عند نفس مستوى الجمعة الماضي.

واستقر سعر كيلو السمك البوري، ليتراوح بين 50 و58 جنيها بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي الجملة، ليتراوح اليوم بين 32 و 35 جنيها بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

كما استقر سعر كيلو الكابوريا اليوم ليتراوح بين 30 و150 جنيها، وسعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 90 جنيهًا و190 جنيها.

وسجل كيلو السمك المكرونة السويسي ليتراوح بين 55 و65 جنيهًا، واستقر سعر كيلو الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيهًا، بحسب بيانات الموقع.