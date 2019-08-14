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    استقرار أسعار السمك والمأكولات البحرية في رابع أيام العيد

    11:59 ص الأربعاء 14 أغسطس 2019
    استقرار أسعار السمك والمأكولات البحرية في رابع أيام العيد

    أسعار السمك اليوم

    كتبت- منار الرخ:

    استقرت أسعار عدد من أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، رابع أيام عيد الأضحى، عند نفس مستوياتها أمس.

    وتراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 32 و35 جنيها، وسعر كيلو السمك البوري بين 50 و58 جنيها، دون تغير عن مستويتهما أمس، وفقا لبيانات الموقع الإلكتروني لسوق الجملة بالعبور.

    وبقى سعر كيلو السبيط والكاليماري مستقرا خلال تعاملات اليوم، ليتراوح بين 90 و190 جنيها، وأيضا تراوح سعر كيلو الكابوريا بين 30 و150 جنيها.

    وحافظ سعر كيلو المكرونة السويسي على مستواه اليوم، بين 55 و65 جنيها، وكذلك سعر كيلو الفليه البلطي بين 30 و90 جنيها

    أسعار السمك المأكولات البحرية سوق العبور

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