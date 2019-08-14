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    أسعار الذهب العالمية تنخفض بفضل تنازلات ترامب التجارية

    09:46 ص الأربعاء 14 أغسطس 2019
    أسعار الذهب العالمية تنخفض بفضل تنازلات ترامب التجارية

    الذهب

    القاهرة- وكالات:

    انخفضت أسعار الذهب يوم الأربعاء بعد أن أرجأت الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية على بعض الواردات الصينية، مما تسبب في انحسار مخاوف التجارة، على الرغم من أن الضبابية السياسية واستمرار المخاوف بشأن النمو العالمي كبحا خسائر المعدن الأصفر الذي يعتبر ملاذا آمنا.

    وقالت وكالة رويتزر إنه بحلول الساعة 0452 بتوقيت جرينتش، نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1497.17 دولار للأوقية (الأونصة).

    وتراجع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1510.70 دولار للأوقية.

    وقال جون شارما الخبير الاقتصادي لدى بنك أستراليا الوطني "انحسار توترات التجارة، والمخاطر الجيوسياسية زودا الأسواق ببعض الأمل مما دعم الأسهم، وبسبب هذا هناك تراجع لفترة وجيزة في أسعار الذهب".

    الذهب ترامب الولايات المتحدة

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