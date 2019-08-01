مشتريات أجنبية ومحلية تصعد بالبورصة 1% بنهاية تعاملات اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت مؤشرات البورصة، بشكل جماعي، مع نهاية تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، مدعوما بمشتريات أجنبية ومحلية.

وصعد المؤشر الرئيسيEGX30 بنسبة 1% بنهاية التعاملات، إلى مستوى 13525 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.35%، والمؤشر EGX100 بنسبة 0.96%.

وسجلت تعاملات الأجانب صافي شراء بقيمة 25.4 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المصريين صافي شراء بقيمة 22.7 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات العرب صافي بيع بقيمة 2.7 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي EGX30 صعد بنسبة 0.21% إلى مستوى 13392 نقطة، مع نهاية تعاملات، أمس الأربعاء، وسط اتجاه المستثمرين المصريين والعرب نحو البيع.