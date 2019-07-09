  • عاجل:14 مادة.. مدبولي يصدر اللائحة التنفيذية لـ"مخالفات البناء"

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    خروج المنتخب أسعار البنزين الحد الأدنى للأجور أمم أفريقيا 2019 عمرو وردة الثانوية العامة الطقس ريهام سعيد رأس توت عزت أبو عوف

    أسعار الدولار تستقر أمام الجنيه في 10 بنوك مع بداية التعاملات

    10:33 ص الثلاثاء 09 يوليو 2019
    أسعار الدولار تستقر أمام الجنيه في 10 بنوك مع بداية التعاملات

    أسعار الدولار

    كتب- مصطفى عيد:

    استقر سعر الدولار أمام الجنيه في 10 بنوك مع بداية تعاملات، اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستواه، مساء أمس الاثنين.

    واستقر سعر الدولار في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والبركة عند 16.57 جنيه للشراء، و16.67 جنيه للبيع.

    وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنكي الإسكندرية، والتجاري الدولي عند 16.55 جنيه للشراء، و16.65 جنيه للبيع.

    واستقر سعر الدولار في بنوك قناة السويس، والتعمير والإسكان، والعربي الأفريقي، وكريدي أجريكول عند 16.56 جنيه للشراء، و16.66 جنيه للبيع.

    وظل سعر العملة الأمريكية ثابتًا في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 16.58 جنيه للشراء و16.68 جنيه للبيع.

    أسعار الدولار صرف الدولار الجنيه المصري

    الخبر التالى:

    ارتفاع الليمون وتراجع الطماطم.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور اليوم
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان